Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 13ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Lecce - Juve Stabia.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Ciaccia (42’ st Costantini), Basile (26’ st Mele), Bozzolo, Longo, Guida, Palmieri (42’ st De Paolis), Parente, Candido (13’ st Margheriti), Esposito (42’ st Sergi), Marrocco © (26’ st Maiotti), Popescu (1’ st Trio). A disposizione: Pelivanov, Villa. Allenatore: Fabio Marrocco

Juve Stabia: Ardolino, Ceparano (33’ st Rosi), De Simone, Petrlic (33’ st Di Domenico), Amelio (22’ st Bonaiuto), Avvisato ©, Angrisano (22’ st Torino), Di Martino (1’ st Iasevoli), Valentino, Tempre (22’ st Malafronte), Balzano (22’ st Aprea). A disposizione: Di Lauro, Calabrese. Allenatore: Michele Sacco

Marcatori: 12’ st Esposito, 50’ st Malafronte

Ammoniti: Amelio, Malafronte

Espulsi: Bozzolo

Arbitro: Francesco Albione della sez. di Lecce

Assistenti: Nicola De Candia della sez. di Bari - Leonardo Grimaldi della sez. di Molfetta