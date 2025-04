Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri al Via del Mare, allenamento regolare per il resto del gruppo.

La preparazione dei giallorossi in vista della trasferta di sabato sera a Torino con la Juventus riprenderà mercoledì, quando è in programma una doppia seduta ad Acaya.