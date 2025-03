Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, reduce dai due successi consecutivi con Sampdoria e Udinese, ospiterà sabato mattina l’Hellas Verona per la 29ª giornata di campionato. L’Under 18 sarà impegnata venerdì pomeriggio in trasferta con il Milan mentre l’Under 17, dopo la vittoria nel derby nell’ultimo turno, affronterà domenica mattina il Palermo. Le formazioni Under 16 ed Under 15 ospiteranno domenica i pari età del Napoli mentre i ragazzi dell’Under 14 saranno impegnati sabato pomeriggio a Catanzaro.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce - Hellas Verona

Sabato 8 marzo ore 11.00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Milan - Lecce

Venerdì 7 marzo ore 15.00

C.S. P. Vismara, Milano (MI)

UNDER 17

Palermo - Lecce

Domenica 9 marzo ore 10.30

Pasqualino Stadium, Carini (PA)

UNDER 16

Lecce - Napoli

Domenica 9 marzo ore 12.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 15

Lecce - Napoli

Domenica 9 marzo ore 11.00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Catanzaro - Lecce

Sabato 8 marzo ore 13.00

Centro Tecnico Federale, Catanzaro (CZ)