Giallorossi della formazione Under 14 impegnati questo pomeriggio alle 14:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 7ª giornata del Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti Under 14 gruppo 7, Lecce - Salernitana.



Questo il tabellino dell'incontro:



Lecce: Mele, Rizzo (25’ st Romano), Turchiarulo, De Felice, Sicuro (35’ st Costantini), Colaci (22’ st Capobianco), Greco (16’ st Leo), Fall ©, Marra, Favale (1’ st Di Tana), Montinaro. A disposizione: Piccinno, Strada, Casalino, Spedicato. Allenatore: Massimo Manca



Salernitana: Sangiovanni (19’ pt Rinaldi), Todisco, Iuliano, Diffuso (29’ st Salvetti), Trimboli, Terralavoro (1’ st Giuliani), De Prisco, Di Donna, Perrella (33’ st Ventura), De Martino ©, Insalata. A disposizione: Giuliano, Lauri, Bovo. Allenatore: Loris Fortunato

Marcatori: 6’ pt De Prisco, 8’ pt Diffuso (rig), 11’ pt Fall, 15’ pt Marra, 23’ st Diffuso (rig), 27’ st Marra, 28’ st Di Tana

Recupero: 4’ st

Ammoniti: De Felice, Di Donna

Espulsi: De Prisco

Arbitro: Marco Cosimo Palazzo della sez. di Brindisi