Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di venerdì sera con il Parma. Per la trasferta con i ducali il tecnico Giampaolo tornerà a disporre di Rebić, che ha scontato il turno di squalifica.

Assente Marchwiński, hanno proseguito con il lavoro personalizzato Banda, Berisha e Gaspar mentre Rafia ha svolto terapie.

La preparazione dei giallorossi proseguirà domani con un allenamento mattutino ad Acaya.

Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio “E. Tardini” di Parma per la gara Parma - Lecce, in programma venerdì alle ore 20:45. Clicca QUI per tutte le info biglietteria.