Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1 sarà impegnata sabato mattina in trasferta a Cagliari nella gara valevole la 31ª giornata del Campionato Primavera 1. Match fuori casa anche per l’Under 18 che sarà impegnata mercoledì a Firenze e per l’Under 17 in campo domenica a Napoli. Le formazioni Under 16 ed Under 15 ospiteranno domenica i pari età del Palermo mentre i ragazzi dell’Under 14, già qualificati con due giornate d’anticipo alla fase successiva del Campionato Nazionale Under 14 Pro, saranno impegnati nel derby con il Bari domenica pomeriggio.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Cagliari - Lecce

Sabato 29 marzo ore 11.00

CRAI Sport Center, Assemini (CA)

UNDER 18

Fiorentina - Lecce

Mercoledì 2 aprile ore 11.30

Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

UNDER 17

Napoli - Lecce

Domenica 30 marzo ore 11.00

C.S. Kennedy, Napoli (NA)

UNDER 16

Lecce - Palermo

Domenica 30 marzo ore 12.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 15

Lecce - Palermo

Domenica 30 marzo ore 10.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Lecce - Bari

Domenica 30 marzo ore 14.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)