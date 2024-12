Due gare in cinque giorni per i ragazzi di mister Scurto, impegnati lo scorso venerdì in Campionato con la Lazio (2-2) e ieri mattina in Coppa Italia Primavera con il Venezia (1-0).

La gara con i biancocelesti, valevole la 13ª giornata del Campionato Primavera 1, ha visto i giallorossi ribaltare l’iniziale vantaggio della Lazio, arrivato al 16’, già nel primo tempo con i gol di Bertolucci e Daka. Il gol dell’attaccante francese al 20’, l’ottavo in tredici gare, è stato realizzato di testa sfruttando il cross dalla destra di Ubani. Il raddoppio, firmato da Daka, è arrivato al 35’ dopo una serie di dribbling in area ed un tiro rasoterra a fil di palo che battuto il portiere Renzetti. Il gol biancoceleste al 37’ del secondo tempo ha fissato il risultato sul 2-2.

Giallorossi a quota 15 punti in classifica alla pari con l’Atalanta, prossima avversaria venerdì pomeriggio alle 14:00 al DEGHI Sport Center. La gara con gli orobici aprirà la 14ª giornata del Campionato Primavera 1 e sarà trasmessa come di consueto da Sportitalia.

Prosegue il cammino in Coppa Italia Primavera grazie al successo ottenuto ieri mattina nei sedicesimi con il Venezia. Il gol decisivo per l’approdo agli ottavi di finale, nei quali i giallorossi saranno impegnati con la Roma, è stato realizzato da Agrimi al 33’.

Il programma degli ottavi di finale, che i giallorossi disputeranno a gennaio in trasferta nella Capitale, sarà reso noto prossimamente dalla Lega Serie A.