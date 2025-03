Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

Turno di sosta per la formazione Primavera 1 così come per l’Under 18. I ragazzi dell’Under 17 di mister Marrocco scenderanno in campo domenica mattina per l’impegno con la Lazio. Turno di sosta per le formazioni Under 16 ed Under 15 mentre l’Under 14 scenderà in campo a Salerno domenica pomeriggio.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Sosta

UNDER 18

Sosta

UNDER 17

Lecce - Lazio

Domenica 23 marzo ore 11.00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 16

Sosta

UNDER 15

Sosta

UNDER 14

Salernitana - Lecce

Domenica 23 marzo ore 17:00

C.S. Volpe, Salerno (SA)