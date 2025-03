Giallorossi impegnati nel pomeriggio in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara di sabato sera con la Roma.

Sono rientrati degli impegni con le rispettive Nazionali Burnete e Krstović, che si sono allenati regolarmente in gruppo, mentre Gaspar farà rientro in sede nel tardo pomeriggio odierno. Banda è stato a riposo per una trauma contusivo alla caviglia destra.

Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.



Clicca QUI per tutte le info biglietteria per la gara Lecce - Roma, 30ª giornata della Serie A Enilive, in programma sabato alle ore 20:45.