Il tecnico della Primavera Vito Grieco ha convocato 24 giocatori per la gara Lecce - Lazio, Sedicesimi di finale della Primavera TIM VISION CUP in programma mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 12:00 presso il Centro Sportivo Heffort di Parabita (LE). Questa la lista dei convocati per ruolo:



Portieri

12. Samooja

22. Bufano

32. Dima

Marcatori

6. Hasic

13. Pascalau

14. Dreier

Esterni difensivi

2. Russo

3. Nizet

27. Scialanga

30. Lemmens

Centrocampisti

4. Martí

18. Torok

19. Gallorini

22. Gonzalez

31. Lippo

Esterni Offensivi

7. Salomaa

21. Mommo

24. Daka

25. Milli

28. Oltremarini

Attaccanti

9. Back

11. Burnete

16. Carrozzo

29. Coqu



Non convocati gli indisponibili, Blondel, Ciucci, Luperto, Macrì, Piazza, Trezza, Vulturar.