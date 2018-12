Dopo il roboante successo casalingo contro il Napoli, domani la Salento Women Soccer torna in campo per affrontare un'altra squadra campana. Si tratta della rivelazione S. Egidio Femminile, formazione della provincia di Salerno, attualmente quarta in classifica nel campionato di serie C. L'allenatrice Vera Indino ha convocato le seguenti 19 calciatrici: Errico, Mariano, Guido, Felline, Viva, Ouacif, Costadura, Lazoi, Cucurachi, Munoz, Coluccia, Cazzato, Vitti, D'Amico, Durante, Bruno, Sozzo, Aprile e Pinto. La gara S.Egidio-Salento Women Soccer si giocherà al comunale "Spirito" di Sant'Egidio del Monte Albino a partire dalle ore 14.30.

Intanto, da ieri l'Asd Salento Women Soccer ha un nuovo main sponsor. E' “Sol Levante srl”, un’azienda salentina nata nel 1998 che progetta, realizza e gestisce 18 strutture e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali. Nei suoi 20 anni di storia "Sol Levante srl" ha sviluppato la sua attività in tutta la regione Puglia. Il co-sponsor invece è “Liberamente”, una cooperativa sociale che svolge servizi alla persona ed in particolare servizi socio sanitari e assistenziali.

Il programma (7ª giornata- ore 14.30) - Aprilia-V. Napoli: Ramondino di Palermo; Sant’Egidio-Salento W.S.: Silvestri di Roma; New Team San Marco-Chieti:Di Reda di Molfetta; Ludos Pa-Grifone Roma: Esposito di Napoli; Napoli-Pescara: Petrov di Roma; Trani-Potenza (8 dicembre).

Classifica: Grifone Gialloverde 18 punti; Napoli femminile 15; Salento Women Soccer 13; Ludos Palermo 12; Pescara, Sant’Egidio 11; Apulia Trani, Vapa Napoli 6; New Team Cs, Chieti 3; Aprilia 1; Potenza 0.