Il giallorossi con l'ultimo allenamento di questa mattina presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria, hanno concluso la fase del ritiro precampionato in Trentino.



Il tecnico Baroni ha concesso due giorni di riposo fissando la ripresa della preparazione per lunedì 18 luglio nel pomeriggio presso il Centro Sportivo Deghi Center di San Pietro in Lama.

Si ringrazia la Magnifica Comunità di Folgaria, Alpecimbra e l'Alpen Hotel Eghel per la straordinaria e calorosa accoglienza e ospitalità riservata ai giallorossi in questi giorni.