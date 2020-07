La squadra dopo la gara di ieri pomeriggio a Bologna, in serata, ha raggiunto il Centro Tecnico Federale di Coverciano con i 28 giocatori convocati, per proseguire la preparazione in vista del prossimo match di campionato, in programma mercoledì 29 luglio alle 19.30, in casa dell'Udinese. Gara nella quale non sarà disponibile Rispoli squalificato per somma di ammonizioni. Nella mattinata i calciatori sono stati impegnati individualmente in attività fisioterapiche. Alle 19.00 il tecnico Liverani ha diretto una seduta d'allenamento. Lavoro di scarico per i calciatori impiegati nella gara di ieri, regolare per il resto del gruppo. Rossettini, Farias e Babacar si sono allenati in differenziato. Domani mattina la rifinitura, sempre a porte chiuse, prima della partenza per il Friuli, con un volo charter dall'aeroporto di Firenze.