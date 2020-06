Giallorossi in campo al Via del Mare alle 19.30 per la ripresa del campionato con la 27^ giornata della Serie A TIM Lecce - Milan. Questo il tabellino del match:

Lecce: Gabriel, Petriccione, Lucioni, Mancosu (C) (41' st Shakhov), Lapadula (1' st Babacar), Falco, Meccariello, Saponara (41' st Vera), Calderoni, Rispoli, Tachtsidis. A disposizione: Vigorito, Chironi, Radicchio, Paz, Rossettini, Colella Maselli. Allenatore: Fabio Liverani

Milan: Donnarumma G., Bennacer, Bonaventura (41' st Biglia), Castillejo (22' st Saelemaekers), Calhanoglu, Conti, Romagnoli (C), Rebic (22' st Leao), Hernandez, Kjaer (40' pt Gabbia), Kessie (41' st Paquetà). A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Colombo, Krunic, Laxalt, Madini. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: 26' pt Castillejo, 9' st Mancosu, 10' st Bonaventura, 12' st Rebic, 27' st Leao

Ammoniti: 4' st Lucioni, 19' st Gabbia

Recupero: 4 min pt, 2 min st

Spettatori: a porte chiuse



Arbitro: Paolo Valeri sez. Roma 2

Assistenti: Giorgio Peretti sez. Verona - Stefano Liberti sez. Pisa

IV Ufficiale: Lorenzo Illuzzi sez. Molfetta

VAR: Daniele Doveri sez. Roma 1

AVAR: Valentino Fiorito sez. Salerno