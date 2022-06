L’U.S. Lecce comunica che, il raduno in sede per staff tecnico e giocatori è fissato per le ore 19.00 di giovedì 23 giugno. Da venerdì 24 giugno avranno inizio le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano.

A partire da sabato 25 giugno e fino a giovedì 30 giugno la squadra effettuerà il pre-ritiro presso il Deghi Center di San Pietro in Lama.

Nel pomeriggio di giovedì 30 giugno è previsto il trasferimento della comitiva giallorossa in Trentino, a Folgaria. La squadra alloggerà all’Alpen Hotel Eghel ed effettuerà le sedute d’allenamento a partire dalla mattina di venerdì 1 luglio, sempre a Folgaria, presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari”. Nella fase del ritiro a Folgaria sono previste tre gare amichevoli, che verranno disputate nei giorni 5, 9 e 15 luglio.

La fine del ritiro precampionato è prevista per venerdì 15 luglio.