“Ho sempre sostenuto l’idea che con la condizione fisica avrei avuto le mie sicurezze. E’ un periodo che sto bene e per me è fondamentale, anche se bisogna dimostrarlo ogni domenica in campo. Mi è capitato già diverse volte in carriera di riuscire ad andare a segno consecutivamente, una volta sbloccato. Non credo che questa sosta del campionato ci abbia potuto far male, abbiamo lavorato come sempre in vista di questa partita con il Cagliari che ci attende. Come affrontare questo match? Scendendo in campo come abbiamo fatto nelle ultime gare come contro Juve, Sampdoria, Sassuolo e Lazio, nelle quali l’atteggiamento era quello giusto ed il gioco quello che vuole il mister. Secondo me siamo sulla strada giusta, abbiamo perso qualche punto per strada ma non dobbiamo perdere le nostre sicurezze.”