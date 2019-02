Appuntamento in Coppa Italia per la Salento Women Soccer. Domani, sabato 23 febbraio, alle ore 15, le giallorosse saranno impegnate nella gara di andata dei quarti di finale. Allo stadio comunale di Collepasso sarà di scena il Napoli femminile, squadra capolista del girone D di serie C. Il match di ritorno si giocherà in Campania mercoledì 13 marzo.

Per la sfida odierna, l'allenatrice Vera Indino ha convocato 18 calciatrici: Mariano, Errico, Vitti, Pinto, Ouacif, Lazoi, Cucurachi, Felline, Aprile, Sozzo, Bruno, Durante, Cazzato, Costadura, Guido, Coluccia, Muñoz e D'Amico.

"Ci tocca affrontare la squadra più forte della serie C - afferma capitan Serena D'Amico -. Abbiamo grande rispetto per le nostre avversarie ma, come abbiamo già fatto in campionato, scenderemo in campo per ottenere un risultato positivo. Considerato che questo quarto di finale si giocherà in due sfide di andata e rirtorno, è importante non compromettere fin da subito l'esito finale del confronto. Io confido nella voglia di andare in semifinale mio e delle mie compagne di squadra".

Salento Women Soccer-Napoli sarà diretta dall'arbitro Guerra della sezione di Venosa.

Il programma dei quarti di finale: Salento Women-Napoli: Guerra di Venosa; San Marino Academy-Grifo Perugia: Silvestri di Roma 1; Permac Vittorio Veneto-Campomorone:Castellano di Nichelino; Como-Riozzese: Viapiana di Catanzaro.