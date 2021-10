Giallorossi in campo all' Heffort Sport Village di Parabita, per la gara valida per i sedicesimi di finale del Torneo Primavera TIMVISION CUP, alle ore 12:00 contro la formazione capitolina. Di seguito il tabellino di Lecce - Lazio:

Lecce: Samooja, Russo (35’ st Torok), Marti, Burnete (1’ st Back), Pascalau, Gonzalez, Daka (1’ st Mommo), Scialanga, Oltremarini (C) (20’ st Carrozzo), Coqu (20’ st Salomaa), Lemmens. A disposizione: Bufano, Nizet, Hasic, Dreier, Gallorini, Milli, Lippo. Allenatore: V. Grieco

Lazio: Furlanetto, Floriani, De Santis, Ferro, Adeagbo, Santovito, Shehu, Coulibaly (20’ st Nasri), Crespi (24’ st Muhammad), Bertini (C), Mancino (24’ st Tare). A disposizione: Di Fusco, Moretti, Migliorati, Pollini, Ruggeri, Riosa, Adjaoudi. Allenatore: A. Calori



Marcatori: 27’ pt Crespi, 45’ pt Pascalau, 13’ st Crespi

Espulso: 36’ st Ferro

Ammoniti: 27’ st Ferro, 35’ st Nasri, 45’ st Tare

Recupero: 5’ st

Arbitro: Sig. Andrea Zanotti sez. Rimini

Assistenti: Sig. Marco Croce sez. Nocera Inferiore - Sig. Orlando Ferraioli sez. Nocera Inferiore