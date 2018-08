“Per noi è una grande responsabilità e soddisfazione rappresentare, assieme al Foggia, la Puglia nel campionato di Serie B. Siamo consapevoli che sarà un campionato durissimo, anche alla luce del fatto che portando le squadre a 19 le retrocessioni sono sempre 4. Nella serie cadetta per piccoli dettagli ti ritrovi coinvolto nella lotta per la promozione o per la retrocessione. Sarà ancora di più così in questa annata. Tutte le squadre hanno portato avanti un mercato dispendioso, come abbiamo fatto anche noi. La parola d’ordine è conservare la categoria e per farlo bisogna essere più che mai compatti. Sul mercato abbiamo fatto grossi sforzi, abbiamo preso cinque elementi che negli ultimi due anni hanno vinto il campionato di Serie B. fermo restando questo, sappiamo che al mister spetta un compito difficile, in quanto è avvenuta una vera e propria rivoluzione sul mercato. Sono felice che le operazioni di mercato che avevamo in mente sono andate a buon fine, frutto del lavoro del nostro direttore Meluso.”